Durván megalázták a pincérnőt a borravalóval

Nemrég napvilágot látott egy felmérés, melyből kiderült, a mai fiatalok alig adnak borravalót. De van rosszabb, mint jattolás nélkül távozni egy étteremből: ahogy ez a férfi ad borravalót, úgy inkább senki ne adjon.

Az ismeretlen vendég a Facebookon büszkélkedett el a módszerével, melynek hála szerint élete legjobb kiszolgálásában részesült. A trükk: „még a vacsora elején helyezzünk el 5 dollárt az asztalon, úgy hogy jól lássa a pincér. Ha hibázik, elveszünk egy dollárt, és majd meglátja, mennyi marad a borravalóból az este végén”.

A rettenetesen megalázó módszert ki is próbálta egy pincérnőn, aki el is vesztett egy dollárt, amiért nem hozott kenyeret. Igaz, mivel később korrigálta magát, így a dollárt is visszakapta.

A férfi módszerén az egész internet felháborodott, a pincérek pedig arra kérik az embereket, soha ne kövessék ezt az ízléstelen példát.

foxnews