A szinkronúszók bemelegítése olyan, mintha szektások hódolnának haragvó istenüknek

A szinkronúszók érthető módon nemcsak a vízben, hanem a szárazföldön is bemelegítenek. Ilyenkor a bemelegítőmedencénél ülnek, és a mozdulatokon kívül a bizarr mosolygást is gyakorolják. Emiatt a rituálé okkult szertartásra emlékeztet, amint az az Index is észrevette.

A videó a jelenleg is zajló glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon készült, ahol a magyar versenyzők is eredményesen szerepelnek: Kapás Boglárka és Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban szereztek aranyérmet, Kenderesi Tamás ezüstöt, Késely Ajna pedig 800 méter gyorson szerzett ezüstérmet.

(Címlapi kép: Kép a Férfiak fecskében című filmből, forrás: Cirko Film)