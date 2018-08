Megvan, mikor jön a Kártyavár utolsó évada

November 2-án indul a Kártyavár (House of Cards) utolsó évada – jelentették be a sorozat Facebook-oldalán. A Netflix sorozatát botrányos körülmények között sikerült befejezni: a főszereplőt, Kevin Spacey-t kirúgta a gyártó cég, miután a színészről kiderült, több munkatársát is zaklatta.

Az előző évad úgy ért véget, hogy a Spacey által alakított Frank Underwood helyett annak felesége, Claire került az elnöki székbe. Az eredeti tervek szerint Spacey is játszott volna az utolsó évadban, így viszont az csak a Robin Wright által alakított női elnök intrikáiról és hatalmi játszmáiról fog szólni.