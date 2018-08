Íme egy újabb ruhaszörny, ami akkor sem kellene, ha ingyen adnák

Oké, hogy ebben a forróságban az ember próbál minél kevesebb ruhát magára húzni, de a Pretty Little Thing bikini-koktélruha hibridjére még ez sem elég értelmes indok.

Az egyik felében bikini, másikban miniruha az Instagramon is elég nagy zavart okozott. Nem igazán látjuk magunk előtt azt az alkalmat, se azt az időjárási körülményt, amire épp ez a ruha lenne a megfelelő, és ezzel a legtöbb instázó is így van. Persze sokaknak így is bejön a bevállalós ruha, bár szerintünk ez nem merészség, sokkal inkább jó ízlés kérdése.

thesun