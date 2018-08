Érmet kapott a kutya, mert lefutotta a félmaratont

A maratonfutáshoz kitartás kell, kondi és koncentráció. Nem mindenki rendelkezik ezekkel a képességekkel, ám a Stormy nevű kutya biztosan.

Stormy az emberekkel együtt indult a nyugat-ausztrál Goldfields Pipeline nevű versenyen, hogy lefussa a 21 kilométeres távot. A kutyus nemcsak hogy célba ért, hanem egész jó eredményt is produkált: 2 és fél óra alatt teljesítette a távot, ezzel ugyanannyi, mint a többi versenyző átlagos futamideje.

A stray dog has won over the hearts of a community after it spontaneously completed a half-marathon alongside human competitors in outback Western Australia. https://t.co/6V5ptMzEiq #Dog #Marathon #ABCNews pic.twitter.com/8IETC1SW0i