Leszedhetik Donald Trump csillagát a hollywoodi Hírességek sétányáról

West Hollywood városrész városi tanácsa nemsokára szavazni fog róla, hogy tegyenek-e lépéseket a Donald Trump nevét megörökítő csillag eltávolítására, a híres Hollywood Walk of Fame-ről.

A The Hollywood Reporter értesülései szerint a voksolásra jövő hétfőn kerülhet sor, miután a csillagot kétszer is szétverték a 45. amerikai elnök beiktatása óta.

A városi tanács megfontolja annak a rendelkezésnek az elfogadását, amelynek értelmében a Los Angeles Városi Tanács és a Hollywoodi Kereskedelmi Kamara eltávolítja Donald J. Trump csillagát a hollywoodi Walk of Fame-ről, az elnök nőkkel kapcsolatos botrányos cselekedetei és egyéb tevékenységei miatt, amelyek nem tükrözik West Hollywood, a régió, az állam és az ország értékeit” – írta a városi tanács a szavazásról szóló határozatában.

Ennek fényében kissé ironikus, hogy Trump 2007-ben a Miss Universe szépségversenyekkel kapcsolatban végzett munkájáért kapta meg a csillagát. A közlemény azonban

„A Walk of Fame-en csillagot kapni olyan kiváltság, amely hatalmas megtiszteltetés a szórakoztatóiparban dolgozók számára” – folytatódik a határozat szövege. „Ha Mr. Trumpnak a viselkedése fényében továbbra is lehetne csillaga, különösen a #timesup és a #metoo mozgalmak létrejöttét követően, az elfogadhatatlan lenne Hollywood és a szórakoztatipari közösség számára.”

A hollywoodi kereskedelmi kamara szerint a múltban még sosem fordult elő, hogy közfelháborodás miatt eltávolítottak volna egy csillagot, azonban, mivel a Walk of Fame továbbra is Los Angeles városának tulajdona, a város vezetéséé a felelősség a sétány állapotáért és annak fenntartásáért.

Az elmúlt hetekben egy Austin Clay nevű férfi csákánnyal verte szét a csillagot, majd ezek után önként jelentkezett a Beverly Hills-i rendőrségen. Érdekesség, hogy Clay szabadlábra helyezéséért egy james Otis nevű férfi tette le az óvadékot, aki néhány évvel ezelőtt maga is szétverte a Donald Trump nevét viselő csillagot.