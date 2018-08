Robert Redford most már végleg felhagy a színészkedéssel

21 éves kora óta színészkedik, most már inkább a nyugdíjra koncentrálna. Ezt az Entertainment Weeklynek nyilatkozta Robert Redford, akinek szeptemberben mutatják be legújabb, The Old Man & the Gun című, hetvenes években játszódó gengszterfilmjét.

Az augusztusban 82. születésnapját ünneplő sztár már 2016-ban is azt mondta, felhagy a színészkedéssel, de azóta olyan szerepeket kapott, amiket nem akart kihagyni (például Jane Fondával játszott együtt az Our Souls at Night című szerelmi melodrámában). Valójában már 2013-as filmje, a Minden odavan is nézhető volt a filmezéstől vett búcsújaként, de azóta azért jó sokat dolgozott.

A The Old Man & the Gun magyaroszági bemutatójáról egyelőre nincs hírünk.