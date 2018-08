Gigapatkányt talált a kertjében az anyuka

Horrorisztikus látvány fogadta a minap az angliai Huytonban élő Louise Richardst. A 27 éves anyuka – aki mozgássérült kisfiával és 1 éves kisbabájával él – egy gigászi méretű patkányt talált a hátsó kertben. Bár az elmúlt két évben gyakran adódtak rágcsálóproblémák a házban, de – mint mondja – ekkora példánnyal még sosem találkozott. Fertőzéstől tartva úgy döntött, a gyerekei többé nem játszhatnak ott.

„Éppen a kisfiammal játszottam a hátsó kertben, amikor megláttuk ezt az óriáspatkányt. Hónapok óta mondom a háziúrnak, hogy patkányok vannak a padló alatt, és tenni kéne valamit” – panaszkodott az anyuka, aki másnap már a hatalmas méretű rágcsáló tetemére talált rá ugyanott. Minden bizonnyal ehetett a konyhaszekrény alá kihelyezett méregből.

Horrified mum finds rat ‘bigger than her foot’ in gardenhttps://t.co/1d1eAzK0bu pic.twitter.com/63UTkMtqDR

— Daily Mirror (@DailyMirror) 2018. augusztus 3.