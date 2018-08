Botrány! Több tucat huligán fényes nappal rongálta meg Budapest legszebb hídját!

Döbbenetes látvány fogadta azokat a normális, rendszerető, az alapvető együttélési normákat tiszteletben tartó honfitársainkat, akik szombat kora este véletlenül a Szabadság hídra tévedtek. Az történt ugyanis, hogy

legalább félszáz, de inkább több ember egyszerűen elkezdte összefirkálni a csodálatos híd betonját.

Nem tudjuk, hogy képzelték mindezt, azt meg pláne nem, hogy ebben a tisztességes, a hagyományos értékrendet nagy becsben tartó országban hogy nem csapott le minimum a készenléti rendőrség (de inkább a TEK) a huligánokra, akik magukat nem zavartatva, mosolyogva, nevetgélve, a gyerekeiket is bevonva, sőt buzdítva firkálták össze azt a szép, szürke betont, de órákig tartott a botrány, zavartalanul.

2016-ban lezárták a Szabadság hidat, ez rendben van. Az már kevésbé, hogy a lakosság – elfelejtve azt a tényt, hogy a híd nem arra van, hogy azon üljenek, álljanak, (urambocsá!) sörözzenek, borozzanak, zenét hallgassanak és jól érezzék magukat, hanem arra, hogy szépen csendben átmenjenek rajta – rögvest el is foglalta és bulihellyé alakította. (A lakosságnak természetesen főleg a fiatal, a rendet, fegyelmet nem ismerő rétegére gondolunk!) A városvezetés ehhez képest nagy kegyet gyakorolt, amikor a következő évben, majd idén is bevezette azt, hogy egy-egy hétvégére kitiltják a forgalmat, hogy az említett fiatalok kiélhessék magukat.

Ki is élik: söröznek, boroznak, zenét hallgatnak és jól érzik magukat. És most már firkálnak is. Nézni is rossz!

Van itt minden: kortárs költészet (miért nem lehet Petőfit vagy Berzsenyit idézni akkor már?!), szívecskék, macskák és delfinek, szivárvány (ami, ugye, tudjuk, kiknek a jelképe!), illetve akadtak, akik egyszerűen elkezdték körberajzolni a társaikat. Nem is mondunk többet, itt vannak a képek, mindenki döntse el, rendben van-e ez. Mi mindenesetre őszintén reméljük, hogy a hatóságok rövidesen felszámolják ezt a fertőt, és visszaáll az élet megszokott rendje: a zakatoló villamos, az araszoló, dudáló, szén-monoxidot pöfékelő autók, az idegeskedés és a járdán a turistákat anyázva kerülgető biciklisták. Ahogy azt itt, ebben a tisztességes, rendszerető városban megszoktuk.