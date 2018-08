20 év után újra magyar arany női tornában

Dévai Boglárka aranyérmet nyert ugrásban a glasgow-i torna-Európa-bajnokság utolsó, vasárnapi versenynapján. A tavalyi, kolozsvári kontinensviadalon bronzérmes szombathelyi sportoló a magyar női tornasport harmadik Európa-bajnoka Ónodi Henrietta (1989, felemáskorlát) és Varga Adrienn (1998, ugrás) után. Ez a sportág 18. magyar kontinensbajnoki aranyérme.

Kiléptem, ezért mínusz négytizeddel indultam. Az első ugrásom után annak is örültem, hogy nem estem el. Azt hittem, a dobogó sem lesz meg, mert tudtam, hogy többen is azonos szinten vannak velem, de szerencsére néhány ellenfelem is hibázott