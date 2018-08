Akármilyen jó arcok a barátaid, nincs jobb társaság, mint a lovaké

A ’80-as években gyereket nevelő családok videótárában kötelező tartalom, ahogy az apuka szuszogva veszi VHS-re az éppen semmit nem csináló gyereket, akit a felvétel kedvéért az egész család kérdezget negédes, de provokatív hangon, hátha hajlandó lesz a felvétel miatt szerepelni egy kicsit végre. A családi archívumunk megfelelő epizódjában én hatalmas pelenkában ülök a lovon (egy nagy méretű ménen ráadásul, aki ha meglátott, úgy örült, hogy majd kiugrott a futószárazó karámból), az anyám a biztonság kedvéért fogja a húsos kis lábam, én pedig nagy önbizalommal mutogatom, merre kívánok menni. Egy pár év múlva már terepről jártam haza édesanyám telivérjével, aki mindig úgy elvitt, hogy az imákat végigmondani se maradt időm, mielőtt hazaértünk, végül a BHSE ugrólovas-szakosztályában kötöttem ki pár évre. Közepes ugrólovasnak tartom magam, mert alapvetően nem vagyok egy versengő típus, de tehetséges tereplovasnak, mert jól tájékozódom, és empatikus vagyok.

Lovak között nőttem fel, és ez a legjobb dolog, ami történhetett velem.

Sokkal többet kellett volna terápiára költsek, ha nem így alakult volna.

Klasszikus angol lovas stílusban képződtem, a lóhátról történő, erőszakmentes lóidomításban hiszek, nem a talajról történő lónyöszögtetésben, ami mostanában igen divatos lett. Ezért most szabadon idomítók ezrei fognak megkövezni, ha legközelebb meglátnak, de akkor is vállalom. Azt is tudom, hogy mindenkinek más való, én 25 éve tereplovagolok, egy éven át publikáltam szakfolyóiratokban a terepen történő lókiképzésről, keresztüllovagoltam országokon. Nekem ez jött be. Van, aki nem akar/mer/tud felülni, de szerintem ló és lovas kapcsolata akkor teljesedik be igazán, amikor a lovas felül a lovára.

Persze a lóval való kommunikáció nem a lovaglásnál kezdődik, hanem ott, hogy az ember odamegy a lóhoz. Az megáll, ha a legelőn van, vagy örül, ha a boxban volt. A lovas megveregeti, megsimogatja, kivezeti a karámból – némán, összhangban. Ezt a némaságot tartom a lovaglás legcsodálatosabb részének. Itt minden gondolatátvitellel, gesztusokkal és a test nyelvén történik (ugyanakkor egy lovarda nem jógatábor, hallható ott bőven üvöltözés, de az esetek nagy részében az edző üvölt a tanítványaival).

Minden tiszteletem és elismerésem azoké, akik elképesztő dolgokra tanítják meg a lovaikat a talajról, van jó pár ilyen szakember itthon és nemzetközi szinten is (ők ugyanolyan jól lovagolnak, mint idomítanak a talajról). De számomra az a kiképzés, ami nem afelé tart, hogy aztán az ember rákerüljön a ló hátára, az olyan, mint a petting, ami végül nem fordul szeretkezésbe. Minek?

A könnyűkezű, de klasszikus stílusú lovaglás családi hagyományom, mégis úgy alakult, hogy sokkal több időt töltöttem az elmúlt hónapokban a lovam mellett állva, mint rajta ülve. Közben répa és kamera volt a kezemben. A lovam egy ínsérülést követő, hosszabb ideig tartó rehabilitációja alatt egy rendhagyó fotósorozatot akartam készíteni:

ami olyan, mint a lovak, és nem olyan, mint amilyenek a lovas képek általában.

Íme.

A ló neve: Horizont.

Érdemes ezt a lovasfotó dolgot letesztelni: ha beírjuk a keresőbe, hogy „horse photography”, mindent fogunk érezni, csak a lószar illatát nem. Gömbölyű nyakkal vágtázó vagy pózoló, csillogóra pucolt (vagy fényezett?), szélgéppel fújt sörényű állatok a napnyugtában/pipacsmezőn/stúdióban.

Pedig ha megérkezem a lovardába, ritkán látok ilyesmit. Úgyhogy beálltam a ménesbe tereptárgyként. Meg akartam örökíteni a puha orrokat, a sunyításokat, az egymás babrálását és legyezgetését. A titkos életük kis pillanatait. Azt, hogy milyenek, amikor békén hagyják őket.

De aki volt már lovak között, az tudja, hogy nem úgy van az, hogy az ember észrevétlen marad. A ló ösztönösen csatlakozik az emberhez. Legalábbis, ha az nyugodtan áll, és nincs rajta mondjuk egy narancssárga susogós köpeny villogó ledekkel, és nem beszél közben a hangosbemondóba.

Szóval minden alkalommal meg kellett várnom, amíg az összes zsebemet átkutatják, a fényképezőmet összeszagolgatják, a kapucnimat megcsócsálják, aztán rám unnak, és elfogadják, sőt irrelevánsnak tekintik a jelenlétemet.

Persze ez azzal is együtt jár, hogy ha rohangálás van, akkor sem vesznek figyelembe: ez az egyetlen fotósorozatom, amit úgy exponáltam, hogy folyamatosan mindkét szemem nyitva volt. Azonnal kell reagálni, mert egy lóerő is nagy túlerő.

Ilyen helyzetekre is vonatkozik a lovaglás legfontosabb szabálya:

tisztelettel és alázattal kell állni ezekhez az állatokhoz, akik leereszkedve hozzánk úgy döntenek, hogy együttműködnek velünk.

Számtalanszor hallgattam már meg lóhoz egyáltalán nem értő emberek okoskodását arról, hogy a lovaglás egyenlő a ló természetének megerőszakolásával és a ló döntésképtelen helyzetbe hozásával. Ez egyszerűen nem igaz.

Az általunk ismert lovak domesztikált állatok. Este beállnak a legelő kapujához, és várják a vacsorát. Eszükbe nem jutna inkább a pusztában rohangálni élelmet keresve.

A ló továbbá szeret együttműködni, csorda- és prédaállat, tehát elfogadja és értékeli egy domináns egyed vezető szerepét, de ami a legfontosabb, méretéből és erejéből fakadóan bármikor választhatja az ellenszegülést.

Na, ezek a kérdések egyáltalán nem jártak a fejemben, amikor ott álltam közöttük. Ha most ki akarna bújni belőlem az esztétika szakos bölcsész, azt írnám, hogy a ménes egy szakrális tér. (Kibújt.) Egyszerűen nagyon kevés jobb társaság van a világon, mint a lovaké.

Amikor terepen lovagolok, az „üres agy” állapotába kerülök. Meditációval lehet csak azt elérni, hogy az ember ne gondoljon semmire. Annyi zaj és zajlás van bennünk, hogy ritkán tudunk lehalkulni belül. A lovaglás és a lovak közti lét egy ilyen meditáció.

Ideális esetben a ló igénye nagyobb súllyal esik a latba, mint a lovasé. Mi Horizonttal megbeszéltük, hogy mindkettőnk terepen érzi a legjobban magát. Soha nem hagytuk ott egymást, bármi történt is. Pedig sok minden történt.

Egy csomó kérdést fel lehet tenni egy lónak anélkül, hogy megkérdőjelezné magabiztosságunkat és elveszítenénk irányító szerepünket. Ló és lovas is tehet javaslatokat, a biztos lovas jó szupervizor. A lovak a legjobb barátaim, de a saját lóval való kapcsolat egy párkapcsolat. Kialakul egy közös nyelv, közös szokások, konfliktuskezelési módok.

Teljesen fölösleges sorrendet állítani, hogy kutya, macska vagy ló. A macskákban az a tiszteletreméltó, hogy félig vadállatok, és a szabadon tartott egyedek mindennap döntést hoznak, hogy velünk maradnak-e, vagy sem. A kutyákban lenyűgöző az a feltétel nélküli szeretet és figyelem, amit adni tudnak.

A lovakkal a közösen megélt élmények, az együtt birtokolt tér emeli a kapcsolatot egy következő szintre.

Talán mert már tiniként sem tetszettek a lovas giccsek, sosem ragasztgattam tele a falam lovas poszterekkel. Nem vagyok az a típus, aki állandóan a lováról vagy a lovaglásról beszélne, nem posztolok lovas videókat, és nem vagyok tagja fórumoknak. A lovas lét az életem legintimebb része, lovasnak lenni életforma.

A képek a Lovas Zugolyban készültek.