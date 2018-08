Rettegésben tartja a mobilozó fiatalokat Momo, a rejtélyes lény

Egy Momo nevű ijesztő, torz arc ijesztgeti a fiatalokat a WhatsApp nevű csetalkalmazáson. A horrorisztikus figura hátborzongató üzeneteket, rémisztő hangfájlokat vagy konyhakéses videókat küld a gyerekeknek.

Egyelőre senki sem tudja, ki áll titokozatos Momo mögött, az is lehet, hogy már többen is utánozzák az eredeti figurát. Azt pedig csak találgatják, mi lehet a célja, de akár a Kék Bálna nevű, a gyerekek biztonságát veszélyeztető őrület folytatása is lehet – írja az Index.

Az argentin rendőrség egy 12 éves lány öngyilkosságát vizsgálja, mert lehetséges, hogy Momo kergette a halába. A lány felakasztotta magát, de előtte Momoval csetelt. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a figura a halálba kergetné a fiatalokat, de bőven elég, ha megrémiszti őket.

Momo angolul, japánul, spanyolul rémisztgeti a gyerekeket – a spanyol rendőrség felhívást is közzétett –, de megjelent az arab területen és a németeknél is. A lény egyeses szerint egyszer csak felbukkan a WhatsAppon egy kontaktként, mások szerint a Facebookra kerültek fel a telefonszámok.

🔴¡NO agregues a "Momo"!🚫

Si grabas en tu agenda 📲 el núm. +8143510*** te aparecerá un extraño rostro de una mujer. Es el último viral de WhatsApp de moda entre los adolescentes. #NoPiques, 🤣 broma o 👿 ataque de ciberdelincuente ❓ Mejor pasa de agregar.#VeranoSeguro 🖥 pic.twitter.com/qVofD2JZpM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 19, 2018

Momo mindenféle feladatokat ad a fiataloknak, és fenyegetőzik, ha nem teljesítik ezeket. Például, hogy eltűnsz a bolygóról, meghalsz, csonkolódik a lábad vagy éjszaka megjelenek melletted.

Eddig ezt a három telefonszámot azonosították Momo-kontaktként, de nagy a bizonytalanság:

+573135292569

+81345102539

+5226681734379

A titokzatos lény mögött állókat azért is nehéz felderíteni, mert Momo nem mindenkinek válaszol, de akinek igen, azokat fenyegeti, ijesztgeti, és rémisztő tartalmakat küld neki.