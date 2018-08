Margot Robbie, Nicole Kidman és Charlize Theron játszanak a szexuális zaklatási botrány filmjében

Film készül a Fox News tévécsatorna berkeiben kipattant szexuális zaklatási botrányról. A csatorna azóta elhunyt egykori vezetője, Roger Ailes a republikánus párt felső köreivel ápolt kiváló kapcsolatot, 2016-ban viszont le kellett mondania, miután többen is szexuális zaklatással vádolták meg.

Már korábban bejelentették, hogy az egyelőre cím nélküli filmben Nicole Kidman és Charlize Theron is játszik, hozzájuk csatlakozott most a Hollywood Reporter értesülései szerint Margot Robbie (akiről megírtuk, hogy 2018-ban a csapból is ő fog folyni). A politikai témájú filmekben járatos Jay Roach (Újraszámlálás) lesz a rendező.