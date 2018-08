Vandálok tették tönkre a zalaegerszegi kertmozit

Vandálok festékkel fújták le a zalaegerszegi kertmozi vetítővásznát, több év munkáját téve tönkre ezzel – írja az atv.hu. A mozi 28 év után nemrég nyitott ki újra. A vetítéseken kívül más közösségi programokat is szerveztek ide, a látogatók például kipróbálhatták a szinkronizálást.

A nagy nehezen helyreállított kertmozi egyelőre elég jól ment, több teltházas vetítést is tartottak. Az üzemeltetők most viszont teljesen elkeseredettek: azt mondják, nem tudják, hogy tisztítsák meg a vetítővásznat, így lehet, hogy nem is nyitnak ki újra.