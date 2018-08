A Mamma Mia-filmbe viszi utasait ez a hajó

Alighanem minden nőnek, legyen szó bármilyen életkorúról, megvan a maga Tanyája és Rosie-ja, akivel ha a Donna and the Dynamoshoz hasonló bandát nem is hoztak létre, ám egy Mamma Mia-túrára bármikor készek. Money, Money, Money – mondaná az egyik ABBA-sláger, azaz a kaland némi kiadással jár, ám a célállomásokat látva ez már másodlagos szemponttá válik.

A Mamma Mia! és 10 évvel a kasszasikert hozó filmet követő folytatás, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba népszerűségét kihasználva a Star Clippers hajózási vállalat 2019 júniusától hétnapos utazással bővíti kínálatát, amely az első film helyszíneire (a második részt a horvát Vis szigetén forgatták), a festői görög szigetekre kalauzolja el a résztvevőket vitorlás hajóján.

A hajó kiköt Szkiathosz és Szkopelosz szigetein, ahol a Mamma Mia! kulcsjelenetei is játszódtak. Így többek között Szkiathoszon a rajongók ellátogathatnak a régi kikötőbe, amely onnan lehet ismerős, hogy Sam és Harry itt futottak, hogy elérjék a szomszédos Kalokairi-szigetre tartó hajót. Szkopelosz szigetén a Kastani Beach homokos tengerpartja és áttetsző vize kitűnő helyszín a kikapcsolódásra, az már csak apró adalék, hogy Tanya itt énekelte a Does your Mother Know című dalt, illetve Sophie és Sky a Lay all your Love on Me és az I Have a Dream című slágereket. Szkopeloszon kihagyhatatlan látnivaló az Agiosz Ioannisz kolostor, ahol Sophie az esküvőjét tartotta. Igaz, 110 lépcsőt kell felmászni, de a panoráma mindenért kárpótol.

A két sziget mellett a hajótúra a görög fővárost, Athént, a törökországi kikötőt, Dikilit, a görög Límnosz-szigeteken lévő Mürina városát, illetve Pórosz szigetét is érinti.

Mint Sophie mondaná: „Az élet rövid, a világ hatalmas. Szükségem van valamire, amire emlékezni tudok.” A Mamma Mia-rajongók pedig alighanem erre mindig is emlékezni fognak.

