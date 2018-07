Megvédheti az áramütéstől a madarakat a magyar mérnökhallgatók találmánya

Magyar mérnökhallgatók madárvédelmi ötletét teszteli az E.ON Kőszegen – derült ki a cég közleményéből. Egy olyan madárszárny alakú, szigetelőanyagból készült madárterelő eszközről van szó, amelynek célja, hogy megóvja a madarakat, köztük a gólyákat az áramütés veszélyétől. Az első próbadarabokat az E.ON a kőszegi Madárvédelmi Mentőközpontban, a Chernel-kertben helyezte ki az Őrségi Nemzeti Park bevonásával.

A találmánnyal a hallgatók első helyezést értek el az E.ON tavaszi madárvédelmi ötletversenyén. Az áprilisban megrendezett „E.ON – Vigyázz a madárra!” ötletverseny célja az volt, hogy a résztvevők hatékony és új megoldást keressenek a villamos hálózatokhoz kapcsolódó madárvédelmi kihívásokra. Az energiavállalat amellett, hogy a jelenleg ismert madárvédelmi megoldásokat folyamatosan építi be hálózatain, szeretné elősegíteni a madarak védelmére fejlesztett innovációk megszületését is.

Az ötletversenyen született új megközelítések közül végül a madárszárny alakú terelő gondolata nyerte el az első helyet, ám a megoldások között szerepelt még autógumiból készült, pulikutyára hasonlító madárterelő, kúpos madárvédő papucs és intelligens madárgyűrű is.

A próbadarabok felhelyezésén dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója is részt vett. Az 1990-es évek elejétől sérült állatok, madarak gondozásával foglalkozó Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontot vezető szakember üdvözölte a madarak megóvását célul tűző kezdeményezést:

Alapvetően érdekeltek vagyunk mi, természetvédők is abban, hogy minél kevesebb ilyen sérülés történjen, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az áram mindannyiunknak szükséglete is. A madarak szempontjából ez komoly veszélyhelyzetet jelent, ezért örültünk, amikor az E.ON Hungáriával megállapodtunk, hogy az itt lévő madarak bevonásával kísérleteznek olyan megoldásokon, amelyek révén reményeink szerint egyre kevesebb madár sérül meg az áramhálózat okán, és talán egyszer egyáltalán nem is lesz emiatt megsérült madár.