Lenyűgöző rajzokra bukkantak egy II. világháborús amerikai katona füzetében

Victor Lundy építészetet tanult New Yorkban, amikor bekerült a hadsereg speciális képzési programjába. A fiatal katonát Normandiába vezényelték, ahol képeket készített a partraszállásról is. Victor most 92 éves, és nem szeret beszélni azokról az időkről. Szerinte a rajz egyfajta gondolkodásmód, ami segít feldolgozni a háború borzalmait. Folyton skicceket készített, hol a katonatársairól, hol a szállásadóiról, de megörökítette a harcokban elesett bajtársait is. Az 1944 májusa és novembere között készült rajzok a Fort Jackson-i kiképzéstől a franciaországi frontvonalakig betekintést engednek egy zseniális művész emlékirataiba, akiről minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy megjárta a poklot.

Forrás: My Modern Met