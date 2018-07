BMW-gyár épül Debrecenben

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat. A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására lesz elegendő, az egymilliárd eurót meghaladó beruházásnak köszönhetően pedig már az elején több mint ezer munkahely jön majd létre.

A tervek szerint a gyár helyszínének kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre kezdik meg a munkaerő toborzását.

A külügyminiszter a sajtótájékoztatón kitért rá, hogy szerinte a világgazdaságban olyan gyors és mély változások zajlanak, hogy modern kori ipari forradalomról lehet beszélni, ahol az új technológiák folyamatosan változtatják meg a siker kritériumait.

Ebben az új korszakban Magyarországnak is fontos szerep juthat, amit a külügyminiszter szerint az is bizonyít, hogy a BMW, a világ egyik legnagyobb, legsikeresebb és legmodernebb autógyártója úgy döntött, hogy Magyarországon nyit új gyárat. A céggel 14 hónapja tárgyalnak, a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként, mielőtt hazánkat választotta.