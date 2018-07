Angol legénybúcsúsok lefizettek egy hajléktalant, hogy tetováltassa a homlokára a vőlegény nevét

Durva fordulatot vett egy legénybúcsú a spanyol Benidorm városában: a Guardian információi szerint egy angol társaság „szórakozásból” 90 fontot (vagyis nagyjából 32 ezer forintot) fizetett egy helyi hajléktalannak azért, hogy az rátetováltassa a homlokára a vőlegény nevét és lakcímét.

Jamie Blake, North Shields, NE28

– ez állt volna a homloktetováláson, amelyet végül félbehagytak, a 34 éves hajléktalannak ugyanis nagyon fájt a művelet. Az eset híre óriási felháborodást váltott ki a spanyol városban, miután a tetoválószalon egy fényképet is felrakott a Facebookra a férfiról. Igaz, ezt azóta leszedték, az internet azonban – mint tudjuk – nem felejt…

A botrányos esetről egy benidormi brit üzletasszony, egy bizonyos Karen Maling Cowles számolt be a Guardiannek. Ahogyan sokan mások, ő is a Facebookon közzétett fénykép kapcsán értesült a történtekről. Maling Cowles ezután felkereste a Tomek névre hallgató – eredetileg lengyel származású – hajléktalant. A férfi sárgaságban és alkoholizmusban szenved, saját bevallása szerint pedig 2700 kilométert gyalogolt Benidormba, miután tönkrement a kapcsolata. A férfi azt is elárulta, hogy a brit legénybúcsúsoktól kapott pénz egy részét elköltötte, a többit azonban elvették tőle, amikor kirabolták a tengerparton.

Borzalmas dolog így kihasználni egy ember kiszolgáltatottságát

– mondta a Guardiannek Maling Cowles, aki elhatározta, hogy segíteni fog a pórul járt hajléktalanon. Jelenleg azért gyűjtenek, hogy eltávolíthassák a férfi homlokáról a megalázó tetoválást, de a jövőben azt is el szeretné érni, hogy ne kelljen az utcán élnie.

Az eset kapcsán ismét fellángolt a brit turistákról folytatott, nálunk is ismerős vita: „Meg kell vizsgálnunk, miért viselkednek így, és miért gondolják, hogy külföldön azt csinálhatnak, amit akarnak” – mondta erről Maling Cowles.

A vőlegény tagad

Az ügyben azóta a vőlegény is megszólalt, akinek a nevét a férfi homlokára tetováltatták. A 37 éves Jamie a ChronicleLive-nak adott nyilatkozatában tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez, és azt állította, hogy a képen látható férfi nem is hajléktalan.

Jamie azt nyilatkozta, hogy három hónappal ezelőtt költözött Benidormba az angliai North Tyneside városából, és jelenleg a spanyol városban dolgozik. A kérdéses estén egy nagyjából 30 fős társasággal italozott. A szórakozóhelyen ott volt Tomek is, aki Jamie szerint nem hajléktalan, hanem az egyik barátjának a lakótársa.

A férfi azt mondta a hírportálnak, hogy ő ott sem volt, amikor a tetoválásra sor került, őt ugyanis még azelőtt kirúgták a kocsmából, hogy a legénybúcsú eldurvult volna, így ő csak a barátaitól értesült a történtekről. A tetoválószalonba állítása szerint el sem ment, és tudomása szerint Tomek nem is kapott pénzt a tetoválásért.

Az otthoni barátaim és a családom most azt kérdezgetik, hogy én voltam-e. Egy rémálom ez az egész. Lehet, hogy elveszítem az itteni állásomat, és haza kell majd utaznom

– nyilatkozta.