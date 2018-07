Abszurd parkolóhelyeket alakítottak ki Kőbányán

Abszurd módon festették fel a parkolóhelyeket a kőbányai Bolgár utcában. Kuka, kiskert és néhány fa is belóg a frissen kijelölt parkolóhelyekre, sőt van, ahol még a fűre is fehér csíkot húztak – számolt be az RTL Klub.

Ráadásul a parkolási rend megváltoztatásával szűkebb is lett a kétirányú utca. Két autó már csak akkor fér el, ha az egyik félreáll.

A furcsa változtatásról először a Kőbánya blues nevű blog számolt be. A kommentelők szerint az abszurd felfestés annak az előzménye lehet, hogy az önkormányzat fizetőssé akarja tenni a parkolást. Az önkormányzat egyik képviselője ezt azonban tagadta.

Az ügyben friss fejlemény, hogy a riport után kaptak egy bizonytalan hivatalos ígéretet arra, felülvizsgálják az utcában és a környéken kialakított parkolóhelyeket.