Egyre többen ugranak ki mozgó autójukból egy internetes kihívás kedvéért

Korábban mi is beszámoltunk már arról a Kiki-kihívásnak elnevezett új internetes őrületről, amiben az emberek azonnal táncra perdülnek, ha meghallják Drake legújabb slágerét, az In My Feelings dallamát. Will Smith is épp ezt teljesítette, amikor felmászott táncolni a Lánchíd tetejére.

Sokakat vezetés közben ér utol Drake slágere, így nincs mit tenni, az autóból kipattanva járják el a táncot. Ez sokszor veszélyes körülményeket teremt.

Van, aki kizárja magát tánc közben a kocsiból.

Van, aki elveszt valamit.

Van, aki egész egyszerűen elesik a ritmikus rángatózás közben, és nem bír már visszaszállni a kocsijába.

De olyan is akad, akit egész egyszerűen elgázolnak, miközben a nyitott kocsiajtó mellett táncikál. (18+)

A jelenség globális méretet öltött, így több ország rendőrsége adott ki közleményt a kihívás miatt, amiben súlyos szankciókkal fenyegetik azokat, akik eldobva józanságukat perdülnek táncra mozgó autójuk mellett. Floridában például 1000 dolláros bírságot érhet a mozgó autó melletti tánc – írja a Guardian.