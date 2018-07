Imádják ezt a taxist az utasok

Nincs mindig hangulata az utasnak a taxissal cseverészni, és fordítva sem. Ilyenkor jól jön, ha szól a zene a háttérben. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen muzsikát választ a sofőr! Ha kellemes a zene, az utazás is élvezetesebb, akár egy gigadugóban ülve is.

Erre gondolt az amerikai Uber-sofőr, TJ Jones, aki villogni akart a kreativitásával az utasai előtt. Összeállított 11 Spotify gyűjteményt, kategorizálva az utastípusokat (pl. „fehér srácok, akik szeretik a rapet”, „hipszterek”, „30+”, „20-as éveik elején járó nők”). Utasai szerint TJ valamennyi lejátszási listája tökéletes választás, és csak dicsérni tudják a magát „zenei szaktanácsadóként” is hirdető férfit.

Nézzünk bele egy kicsit az albumjaiba! A „fehér srácok, akik szeretik a rapet” névre keresztelt lejátszási lista többek között Drake, Kanye West, Future és Childish Gambino számait tartalmazza, a „30 év felettieknek” készült Spotify Gyűjteménybe Earth, Wind & Fire, Hall & Oates és Radiohead dalokat válogatott össze, míg „a 20-asoknak” szánt albumban Grizzly Bear, Lorde, Vampire Weekend és természetesen Kanye West zenéje hallgatható.

So I just started driving for uber and Lyft and I’ve been getting a lot more compliments on my music since generalizing my passengers by 1 of these 11 playlists pic.twitter.com/WhX1O5wZ4b

