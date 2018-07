Egy internetes csaló negyvenszer eladta ugyanazt a színházjegyet

Több tucat embert átvert egy csaló a színházjegyek újraértékesítésével foglalkozó, Eladó színházjegy nevű népszerű Facebook-csoportban. A Ripost értesülései szerint valaki 40 különböző embernek is eladott egy-egy 8400 forintos jegyet a Mamma Mia! című musicalre, vagyis a csaló közel 320 ezer forintot keresett.

A szerencsétlenül járt vásárlók csak a Madách színház bejáratánál szembesültek azzal, hogy átverés áldozatai lettek. Szerencséjükre a színház vezetősége valamelyest kárpótolta őket: a két, sokszorosan eladott helyet üresen hagyta, a rászedetteknek pedig 1700 forintért pótszéket kínált fel a teltházas előadáson.

A Facebook-csoport egyik adminja most arra kéri a károsultakat, lépjenek elő, hogy közösen tehessenek feljelentést az ügyben.

Rengeteg károsult van, szeretnének többen feljelentést tenni. Többen megkerestek már, szeretném összekötni a megkárosítottakat

– olvasható a bejegyzésben.

A Ripostnak az egyik pórul járt színházba járó azt mondta, ő személyesen is találkozott a Cs. Veronika néven bemutatkozó csalóval, így személyleírást is tud adni a rendőrségen. Elmondása szerint az illető azóta „furcsa e-mailekkel” bombázza őt, de bármit is ír, ő már nem hisz neki.

A pénzemet akarom, s azt, hogy ilyen csalók ne regisztrálhassanak a Facebookon

– nyilatkozta.