Magyar fotós képe is díjat nyert az Év Kutyafotósa nemzetközi pályázaton

A Kennel Club a napokban jelentette be a 2018-as Dog Photo of the Year verseny nyerteseit. A legjobb felvételeket 70 ország, több mint 10 ezer pályázójából választotta ki a szakmai zsűri. A verseny a legmókásabb kategóriákkal hirdeti magát, úgy mint „az ember legjobb barátja” vagy „kutyák játék közben”, de van segítőkutyák és munkakutyák kategória is. Nagy meglepetés, hogy idén egy magyar fotós, Kedves Tamara is díjat nyert border collie-król készült gyönyörű fotójával.