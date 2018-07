A haj és a pára örök harca 6+1 tökéletes tweetben

KAPCSOLÓDÓ Ezeket a képeket minden göndör hajú lány átérzi majd

Ó, az örök küzdelem, amit a rakoncátlan tincsekkel folytatunk, ha picit is megnő a levegő páratartalma. Van, akit szerencsés hajjal áldott meg a sors, míg mi többiek gyakorlatilag azonnal rackává vagy a gyengeáram iránt a kelleténél jobban érdeklődő pulikutyává változunk, amint az első vízmolekulák megjelennek a levegőben.

Mivel mostanság az időjárás simán van olyan szeszélyes, mint ez utóbbi csoportba tartozó emberek frizurája, körülnéztünk kicsit az interneten és hatalmas kő esett le a szívünkről, amikor a Twitteren ráleltünk megannyi sorstársunkra, akik viccesebbnél viccesebb kommentekkel és fotókkal illusztrálták harcukat az önálló életre kelt hajtincsekkel. Lássuk a legjobbakat!

Bár elsősorban nem a leomló fürtjeiről ismert, a színész Ryan Reynolds minden létező alkalmat megragad egy kis viccelődésre. A Deadpool sztárja nemrég a fenti jelenséggel kapcsolatban is kifejtette a véleményét.

I'd walk through fire for my daughter. Well not FIRE, because it's dangerous. But a super humid room. But not too humid, because my hair. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 11, 2015

„A tűzön is átmennék a lányomért. Na jó, nem a TŰZön, mert az veszélyes. Hanem egy párás levegőjű szobán. De ne legyen túl párás, a hajam miatt” – áll a fenti tweetben, az a tény pedig, hogy több mint 52 ezer ember lájkolta Reynolds tweetjét, jól mutatja, hogy milyen sokakat érint még ez a probléma.

Ennél is tökéletesebb Amanda Connoly tweetje, amelyben egy ugyancsak torzonborz macskával (illetve, reméljük, ez nem igazi állat, csupán egy báb) illusztrálja a szenvedést, amit az okoz, hogy a frissen gyönyörűre fésült frizuránkkal kilépünk az utcára, majd rájövünk, hogy a levegő páratartalma milyen sebességgel csap le a tincseinkre.

Doing your hair and then stepping outside into the humidity like pic.twitter.com/mfMxsXIUnZ — Amanda Connolly (@amandacconn) July 17, 2018

Rebecca Black már egészen odáig ment, hogy kifejezetten a párás levegőnek címezte üzenetét, amely szerint: „kérhetném, hogy a párás levegő megszűnjön egy másodpercre? A hajamnak szüksége van egy kis pihenőre!”

Can humidity just like nOT be a thing for a sec my hair needs a breather — Rebecca Black (@MsRebeccaBlack) May 10, 2016

Sarah Laskow meglátta a pozitívumot a kellemetlenségben: „az az igazság, hogy valójában szeretem, hogy meg tudom mondani a levegő páratartalmát, az alapján, hogy milyen elképesztően begöndörödik a hajam.”

The truth is that I kind of like that it’s possible to tell how humid it is out by how ridiculously curly my hair gets — Sarah Laskow (@slaskow) June 29, 2018

Matt Serwe, a KETV csatorna munkatársa a Jóbarátok Monicájától kölcsönzött képsorokkal mutatta be, hogy a jelenség nem csak a nőknek okoz bosszúságot.

"It's a little humid this morning; I can feel it in my hair."



Accurate @CamilaOrtiKETV pic.twitter.com/p5MnMbrltK — Matt Serwe KETV (@MattSerweKETV) May 17, 2018

A Katorade nevű mikroblogger pedig csupán annyit írt: „egyszerűen imádom, amikor a párának tőlem teljesen eltérő elképzelései vannak arra nézve, hogy a hajam hogy nézzen ki.

Love doing my hair then the humidity has other ideas on how it wants my hair to look. — Katorade ⚡ (@katienuthak) July 20, 2018

A gyűjtés egyértelmű győztese azonban egyértelműen Shira Tarlo, a Salon.com szerkesztője, aki az alábbi, teljesen szürreális kinézetű kutyával mutatta be, hogy milyen állaga lesz a hajának némi párától.

my hair when it’s humid pic.twitter.com/d98Cilrw6h — Shira Tarlo (@shiratarlo) May 17, 2018

A te frizurád hogy bírja a párás levegőt?