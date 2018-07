Megint alkottak a Facebook cenzorai, most Rubens festményeit tiltották le

Nyílt levélben juttatták el tiltakozásukat Mark Zuckerberg Facebook-alapítóhoz a flandriai múzeumok és a régió idegenforgalmi hivatala, mert a közösségi oldal cenzorai eltávolították azokat a hirdetéseket is, amelyeket a 17. századi flamand festő, Rubens dús idomú aktjaival illusztráltak – számolt be róla a The Guardian.

A Facebook nem engedi megjelenni oldalán az olyan hirdetéseket, amelyek szexuális tartalmúak, akkor sem, ha művészeti alkotásokról vagy oktatási anyagról van szó.

Mellek, fenekek és Peter Paul Rubens kerubjai mind illetlennek találtattak. Nem általunk, hanem önök által. Még ha titokban nevetünk is ezen, az önök kulturális cenzúrája eléggé megnehezíti az életünket

– írták a nyílt levélben.

A hivatal egy kétéves programban népszerűsíti a neves flamand mestereket, Rubenst, Pieter Bruegelt és Jan van Eycket, de a Facebookon ez nem is olyan egyszerű.

Az eltávolított posztok között szerepelt egy olyan hirdetés is, amely Rubens The Descent from the Cross (Krisztus levétele a keresztről) című képét ábrázolja, mert Jézus meztelen testét csupán ágyékkötő takarja.

A post shared by Takenori Terakawa (@taketakenorinori) on Dec 17, 2017 at 1:22pm PST

A flamand idegenforgalmi hivatal egy zseniális videóval tiltakozott a cenzúra ellen, amelyben a „meztelen rendőrség” elzavarja az antwerpeni Rubens Múzeum Facebook-profillal rendelkező látogatóit, hogy ne bámulják az inkriminált képeket.

A Facebook közölte, hogy hajlandó megbeszélni a vitás kérdéseket az idegenforgalmi hivatallal, de továbbra is arra hivatkozott, hogy a meztelenséget ábrázoló festményeket csak a hirdetésekben tiltják, a normális posztokban nem.