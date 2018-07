Halálos sebet kapott a jó ízlés, amikor a rózsaszín műanyag flamingók meghódították az Egyesült Államokat

Majdnem pontosan három éve, 79 éves korában hunyt el Don (vagy Donald) Featherstone képzőművész, a 20. század második felének egyik legnagyobb, legmeghatározóbb giccsmestere, az ízléstelen kerti dekoráció Benvenuto Cellinije. A hazai sajtóban – ahová a művész legfeljebb azzal a produkciójával tudott bekerülni, hogy több mint három évtizede pontosan ugyanolyan ruhákat hord, mint a felesége – ez a hír nem vert fel különösebben nagy port, ami érthető, hiszen amit ő csinált, az pont olyan jellegzetesen és letagadhatatlanul tengerentúli, mint az impozáns méretű és rengeteg benzint fogyasztó autók alvázára akasztott króm bikahere; ugyanis Featherstone találta fel, illetve alkotta meg a rendezett amerikai előkertek elmaradhatatlan kellékét, a műfaj Mona Lisáját, a szigorú akadémizmussal és a szépelgő, öntetszelgő giccsel egyaránt szembehelyezkedő campkultúra legfőbb totemállatát és szimbólumát, a rózsaszín műanyag flamingót.

Don Featherstone, creator of the Plastic Flamingo, and his wife, Nancy, had a love so pure that they dressed alike for 35 years. Be like Don and Nancy. pic.twitter.com/pftfc6zk7L