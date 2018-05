Bemutatják a Vízipók-csodapók igazi főszereplőit

„Kik is valójában a Vízipók-csodapók szereplői? Milyen apró élőlények népesítik be a Duna és a Balaton vizét? Hova tart a vándorkagyló? Moszat-e az úszó maszat? A Duna–Ipoly Nemzeti Park és az MTA Ökológiai Kutatóközpont programjain rengeteg érdekesség kiderül a vizek élővilágáról, a merészebbek pedig akár ágascsápú rákokat is úsztathatnak, miután megetették a farkaséhes vízibolhákat.”

Ezt ígéri a Magyar Tudományos Akadémia június 1-jére szervezett „víznapi” rendezvénye. Interaktív kísérletek, ismeretterjesztő előadások és filmvetítések is lesznek az Akadémia székházának termeiben. Az eseményt azért szervezték, mert az MTA átfogó Nemzeti Víztudományi Programot hirdetett, amelynek a neve máris nagyon jó, itt pedig mindenféle részletet el lehet olvasni róla. Ezen a másik linken pedig a víznapi rendezvényről írnak bővebben.