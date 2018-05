10 ember, akik kimaxolták a koleszkaját

Valljuk be, mind jártunk már ezen a ponton. Nem is kell kollégistának lenni ahhoz, hogy az embernek valamikor a hónap kétharmadánál elfogyjon az otthonról küldött muníciója, és ezért elszántan a konyha felé kezdjen el pislogni: „hiszen ezt én is meg tudom csinálni, miért is ne?”

Ezekből a próbálkozásokból rendszerint kulináris katasztrófák adódnak, vagy jobb esetben hellyel-közzel emberi fogyasztásra alkalmas, ám végtelenül lehangoló megjelenésű ételek. Most ezek közül mutatunk tízet.

Ez a gusztusosan elrendezett marék nachos egy ráolvasztott gourmet lapkasajttal

2. Szintén lapkasajt-tematikánál maradva ez a minimalista sajttál.

3. Ez az enyhén viharvert, mégis egzotikus hangulatú, borsós-ananászos pizzaszelet.

4. Ez a végletekig leegyszerűsített „csilis bab”

5. Ez az itáliai konyhát radikálisan újraértelmező ketchupos tészta.

6. Ez az újraértelmezett cézár-tekercs

7. Ez a félig nyers zacskós tészta egy bánatos szelet lapkasajttal az ő tetején.

8. Ez a kenyérből készült, kissé nonfiguratív quesadilla.

9. Ez a kicsit dermedt spagettivel betöltött, elkeseredett taco.

10. És végül, ezek a végtelenül gusztusos, egyáltalán nem félreérthető megjelenésű vegán süteménykék.

Forrás: BuzzFeed

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels