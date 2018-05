Történelem: női vezetőt kap a New York-i tőzsde

Kétszázhuszonhat évvel ezelőtt alapították a New York-i tőzsdét, azóta egymást követték a férfiak az elnöki székben, szám szerint 66. A 67. elnököt pénteken avatják be tisztségébe, az esemény pedig történelmi jelentőségű, mert most először választottak női vezetőt a tőzsde élére Stacey Cunningham személyében.

Cunningham, aki eddig ügyvezető igazgató volt a tőzsdénél Thomas Farley-t váltja az elnöki pozícióban.

Azért is történelmi jelentőségű esemény a pénteki, mert onnantól kezdve a két legnagyobb amerikai tőzsdét is nő vezeti. Az Értékpapírkereskedők Országos Szövetségének Automatikus Adás-Vételi Rendszere (Nasdaq) elnöki pozícióját tavaly év eleje óta Adena Friedman tölti be.

Az New York-i tőzsdénél a legmagasabb fok a ranglétrán, amire eddig nő feljutott, az egy társelnöki pozíció volt a 2000-es években, ami Catherine Kinney töltött be – jegyzi meg a Marketwatch.