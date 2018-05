Jövőre jön A Lego kaland 2

Bár már négy éve bejelentették a folytatást, A Lego kaland második részének forgatását többször is elhalasztották. Most végre kitűzték a bemutató dátumát: a filmet 2019. február 8-án mutatják be az Egyesült Államokban – írja a ComingSoon.net.

A Twitteren a film logóját is leleplezték, így néz ki:

Ennek alapján a film címe nemes egyszerűséggel A Lego kaland 2: A második rész lesz. A folytatásról már azt is lehet tudni, hogy az összes főbb szereplő eredeti szinkronhangja visszatér majd, többek között Chris Pratt, Elizabeth Banks, Channing Tatum és Jonah Hill is. A filmet Mike Mitchell rendezi.