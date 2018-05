A történet: évtizedekig hazudott magának, mert nem akart áldozat lenni a saját életében

Jennifer Fox ma 59 éves, sikeres amerikai dokumentumfilmes és producer. Évtizedekig nem volt tisztában azzal, hogy mi történt vele gyerekkorában, pontosabban hosszú idők munkájával felépített magának egy olyan hamis képet, ami azt sugallta számára, hogy az első kapcsolatát még egészen fiatalon élte át egy idősebb férfival egy emlékezetes nyári szünetben, és ez a férfi fülig szerelmes volt belé. Nem tudta, és nem is akarta feldolgozni, hogy ez a férfi egy szexuális ragadozó, egy nagyvad pedofil volt, akinek ő is csak egy volt a zsákmányai közül. Aztán az évek során egyre több történetet hallott más nőktől arról, hogy gyerekkorukban hogyan zaklatták őket, és ezek a sztorik feltűnően ismerősek voltak számára. Aztán egy napon az édesanyja hívta fel azzal, hogy megtalálta a gyerekkorában írt iskolai fogalmazásait, és nem hitte el, amit olvasott bennük… Jennifer végül e véletlen hatására kénytelen volt szembesülni azzal, mi történt vele gyerekként. Az élmény hatására írta és rendezte meg A történet című filmjét, amit öt éven át írt, és amiben a saját élményeit elevenítette fel egészen meghökkentő formában.

Megkérdőjelezni a saját emlékeidet

A film egy percig sem próbálja palástolni önéletrajzi ihletését. Laura Dern karakterét ugyanúgy Jennifer Foxnak hívják, mint a rendezőt, és ő is egy sikeres, New Yorkban élő dokumentumfilmes. Épp egy kimerítő filmforgatásról esik haza, amikor az anyja felhívja telefonon, és elmondja, hogy gyerekkori írásait találta meg a szekrény mélyén. Eleinte Jennifer úgy gondolja, hogy az anyja csak túlreagálja a dolgot, nyugdíjasként már úgysincs más dolga, mint a lányáért aggódni. De az emlékek csak nem hagyják nyugodni, és a régi fogalmazást újraolvasva olyan részletek is előkerülnek, amiket Jennifer évtizedek alatt temetett a tudatalattija legmélyére. A film pompásan mutatja be, hogy az ember szándékosság nélkül is mennyire képes manipulálni a saját emlékezetét. Amikor Jennifer először kezd visszagondolni az azon a nyáron történtekre, még egy csinos, és látszólag érett tinilányként képzeli el magát, és csak azután jön rá, hogy ez egy hamis kép, amikor az édesanyja szembesíti őt azokkal a fotókkal, melyek azon a nyáron készültek. És igen, ezeken a fotókon még egy jóval fiatalabb Jennifert láthatunk, aki még sokkal inkább tűnik gyereknek, mint tinilánynak. Ez az a pont, amikor a nő elkezdi komolyan venni azt, amiről az édesanyja beszél, és elkezdi megkérdőjelezni a saját emlékeit tizenéves korából.

Nyomozás az emlékek között

Azon a nyáron a 13 éves Jennifert a szülei beiratták lovaglóleckéket venni az Amerikában élő brit fiatalasszony, Mrs. G farmjára. A nővel szorosan együtt dolgozott Bill, az edző is, aki a farmon lévő lányokat is edzette, például rendszeresen vitte őket futni a környéken, és nagyon sok időt töltött velük. Jenniferre ők ketten láthatóan nagy hatást gyakoroltak, mert az egyik első előkerülő emléke Mrs. G-ről rögtön az, hogy gyerekként őt látta a világ legszebb nőjének. Bill is rendkívül megnyerő modorú és jóképű volt, akit a lányok gyorsan a bizalmukba fogadtak. A flashbackekben előkerülő múltbéli jelenetekből kiderül, hogy a kis Jennifert például azzal vette le a lábáról, hogy folyton az érettségét dicsérte, kész nőként kezelte, és gyakran elmondta neki, hogy mennyivel érettebb, mint a kortársai. A film ezeket az emlékeket lassanként, töredezve adagolja, ugyanis ahogy Jennifernek, úgy a nézőnek is csak lassan esik le, mi is történt pontosan azon a látszólag idilli nyáron. A Jenniferben lakó dokumentumfilmes nyomozni kezd, és Bill kivételével sorra keresi fel azokat az embereket, akiket azon a nyáron ismert meg Mrs. G. farmján, hogy elbeszélgessenek az akkori történésekről.

Egy összetört lélek vitája

Persze fantasztikusan izgalmas az is, ahogy az emlékekből szép lassan feldereng ez a felzaklató történet, de a film legizgalmasabb része Jennifer lelkében zajlik. Ő az, aki folyamatosan kételkedik, ő az, aki folyton vitába száll mindennel, ami csak kiderül a múltjáról, és sokáig nem hajlandó elfogadni azt, ami történt. Inkább felvállal egy óriási összeveszést is a pasijával, semhogy őszintén beszéljen vele azokról a kételyekről, amik belül gyötrik. Fox rendezőként egy csodás képi megoldással is érzékelteti a Jennifer lelkében dúló viharokat: emlékeinek szereplői sokszor egyenesen a kamerába nézve beszélnek, gyakorlatilag vitatkoznak Jenniferrel arról, mit is élt át, és az átélt dolgokat hogyan kellene magában értelmeznie.

A történet elkészítése valószínűleg egyfajta terápia lehetett Jennifer Fox számára, egyszerre feldolgozása és lezárása egy traumának, amit évtizedeken át magában hordozott. Pont ez teszi a filmet már-már zavarba ejtően őszintévé. Nem kertelek: A történet című filmet nem egyszerű végignézni. Az emberi lélek olyan mélységeibe nyúl le, amit már kényelmetlen látni. A film viszont kétségtelenül első osztályú, cseppet sem szájba rágós darab, vérfagyasztóan erős alakításokkal. Lehetne dicsérni Laura Dern árnyalt játékát is bőven, de én inkább a Mrs. G-ként tündöklő Elizabeth Debickit emelném ki, akiről sosem tudjuk igazán eldönteni – pontosabban csak a vége felé – , hogy milyen szerepe is volt a történésekben. Titokzatos, nehezen megfejthető figura, és talán a legfélelmetesebb alak ebben az egyébként is félelmetes történetben. Jennifer Fox saját bevallása szerint csupán egy valamiben változtatott a valós történésekhez képest: a filmbeli Jennifernek végül megadatik, hogy felnőttként szembesítse megrontóját azzal, amit tett.

A történet május 27-től nézhető meg az HBO GO kínálatában.