Videó: mennyi közük van az autós filmeknek a valósághoz?

Mielőtt belevágnánk, röviden ismerkedjünk meg a driftelés fogalmával. Az angol kifejezés csúsztatást vagy sodródást jelent, a Wikipedia definíciója pedig pontosan rámutat, hogy mi köze van ennek az első ránézésre furcsa sportnak a biztonságos vezetéshez.

A drift vagy drifting (szabad fordításban: csúsztatás, sodródás) az autó tökéletes uralásának és irányításának látványos demonstrálása oly módon, hogy az autó lehetőleg egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.

Aki tehát jól tud driftelni, képes folyamatosan az uralma alatt tartani az autót, akár nagyobb sebességnél is, nem beszélve arról, hogy szinte körzővel húzott íveken tud autózni, úgy is, hogy a kocsi eleje még véletlenül sem arrafelé néz, amerre haladunk. Mivel ez rendkívül látványos, gyakran élnek vele az autókat középpontba állító mozifilmekben, más kérdés, hogy az ilyen jelenetekben a kormánynál ülő főhősök gyakran egy rozsdás bringalánc minden lazaságával fekszenek a nyugággyá hátradöntött ülésekben, fél kézzel pörgetik a kormányt, miközben arra is van idejük, hogy laza beszólásokkal illessék ellenfelüket, vagy épp az őket üldöző rendőröket. Talán nem kell mondanunk, hogy ennek a valósághoz annyi köze van, mint a Halálos Iramban-filmeknek a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma díjához.

Az NLCafé olvasóinak már ismerős lehet Albert Péter neve, aki amellett, hogy a Speedworld vezetéstechnikai cég oktatási vezetője, korábban driftversenyzőként fejlesztette tökélyre a tudását. A szakember így nemcsak a videón látható látványos képsorok megszületéséhez járult hozzá, hanem néhány fontos tanácsot is megoszt a nézőkkel, arra nézvést, hogy az autó ülésének és kormányának megfelelő beállítása mennyire jelentős tényező a biztonságos vezetés szempontjából. Hangsúlyoznánk, hogy ezekre a beállításokra nem csak akkor van szükség, ha valaki „kilinccsel előre” szeretne driftelni egy kanyarban, de a hétköznapi, közúti vezetés során is kulcsfontosságú szerepük van a biztonságos közlekedést és az autó irányítását illetően. Erről egy nagy sebességű vezetéstechnikai tréning során első kézből is szereztünk tapasztalatokat, de úgy gondoltuk, az alábbi, látványos képsorokkal könnyebb átadni az üzenetet. Jó szórakozást, az utakon pedig biztonságos közlekedést kívánunk!