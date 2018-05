Mit jelent egy háziállat a családi pénztárcának?

Kutyát vagy macskát, esetleg rágcsálót fogadni az otthonunkba fontos döntés egy család életében. A gondoskodás és felelősségvállalás jól begyakorolható minden szempontból. Fontos élmény és tanulás is egy gyermek számára, valamint jó apropó arra is, hogy pénzügyi téren is tanítsunk nekik pár újdonságot. Ha a házi kedvenc költségeinek alakulásába bevonjuk őket, később fiatal felnőttként is tudni fogják, hogy milyen anyagi vonzata van egy-egy döntésüknek.