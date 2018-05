Nagyon erős címlappal hívja fel a figyelmet a környezetszennyezésre a National Geographic

Nagyon szemléletes grafikával hívja fel a figyelmet a környezetszennyezés okozta problémákra legfrissebb számának címlapján a National Geographic. A képen egy nejlonszatyor látható, amelyet első ránézésre jéghegynek néz az ember. Mellette egy egyszerű kérdés szerepel: A bolygónk vagy a műanyag? Alatta pedig a következő szöveg:

Our latest @NatGeo cover is one for the ages#PlanetorPlastic pic.twitter.com/NssiHOtaYc