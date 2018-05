Ez okozta a vemhes szurikáta halálát

A fél ország Zarát, a Kecskeméti Vadaskert szurikátáját gyászolja. Az állat akkor pusztult el, mikor megharapta az őt bottal piszkáló iskolás fiút. A vadaskert igazgatója, Tokovics Tamás most a Borsnak árult el további részleteket a szomorú történetről: „A szájából és az orrából is dőlt a vér, szívmasszázzsal és légbefújással megpróbáltam újraéleszteni, de hiába. A boncolásból kiderült, hogy két utódot várt, a halálát pedig aortarepedés okozta. Az általános iskolai osztályt kísérő tanárok és szülők elnézést kértek, de leírhatatlanul elkeserít, hogy a fiú nem is simogatni akarta a harapás előtt, hanem bottal piszkálta.”

A fiút, aki Zara halálát okozta, azóta rengetegen támadják az interneten. Tokovics a béke hangját üti meg ezzel kapcsolatban: „Értetlenül állok a történtek előtt, de arra kérek mindenkit, ne kezdjünk bűnbakot keresni, hiszen azzal már nem tudjuk meg nem történtté tenni a tragédiát! De kezdjünk apró lépé­sekkel egy olyan világot építeni, ahol ilyen dolgok nem történhetnek meg, ahol figyelünk a természetre, egymásra, és a közöttünk lévő harmóniára.”