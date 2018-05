Nemcsak A szökést, a 24-et is folytatják

A szökés folytatásának tervéről korábban is írtunk. Akkor még nem volt meg a hivatalos bejelentés, a Fox csatorna elnöke, Gary Newman és a vezérigazgató, Dana Walden viszont most arról beszél, hogy már dolgoznak a következő évadon.

Ugyancsak leporolnák a klasszikussá vált 24-et is. A valós idejű thrillerszériához valójában készült nemrég egy folytatás egy új főhőssel, de arról jobb nem is beszélni. Nem volt sikeres. Most arról lehet olvasni, hogy nem a CTU ügynöke lenne a főhős, hanem egy ügyvédnő, akinek 24 órája van arra, hogy megakadályozza védence kivégzését. (via Origo)