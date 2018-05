Kristen Stewart megint beszólt a cannes-i filmfesztivál szervezőinek

Kristen Stewart már a tavaly cannes-i filmfesztivál idején is megmondta a magáét az esemény szervezőinek, amikor arra panaszkodott, hogy igazságtalannak érzi, hogy a nők számára sokkal szigorúbb dress code-ot írnak elő, mint a férfiaknak.

„Kifejezetten szigorúan veszik, úgy értem, rendesen felháborodnak, ha nőként nem viselsz magassarkút vagy hasonlót” – mondta a színésznő a The Hollywood Reporternek nyilatkozva. „De úgy érzem, ez olyasmi, amit már nem lehet előírni. Ha a férfiaknak nem előírás a magassarkú és az estélyi ruha, akkor engem sem kötelezhet erre senki, ez ennyire egyszerű!”

A színésznő az idei fesztivál zsűrijének tagjaként vesz részt a fesztivál, olyan nevek mellett, mint Cate Blanchett és Ava Duvernay.

Cannes-ban nem most először van botrány az öltözködési előírások miatt: 2015-ben hatalmas vihart kavart, amikor kiderült, hogy több nőt sem engedtek be a vetítésekre, mert magassarkú helyett merészeltek kényelmesebb cipőben megjelenni. A Screen Daily értesülései szerint ráadásul a nők között volt olyan is, aki orvosi előírásra nem is viselhetne magassarkút.

BREAKING: the Palme d’Or has been awarded to Kristen Stewart for ‘Not Putting Up With This Shit’ #Cannes2018 pic.twitter.com/jUrqiJxqBC — Erik Anderson (@awards_watch) May 15, 2018

Emily Blunt akkor a Sicario című filmjének sajtótájékoztatóján szállt síkra a dress code ellen: „Mindenkinek lapostalpúban kellene jönnie, nem kéne magassarkút hordanunk. Nagyon kiábrándító, hogy ez pont akkor történik, amikor végre az egyenjogúság elkezdett teret nyerni.”

Thierry Frémaux, a fesztivál igazgatója akkor Twitteren reagált az üggyel kapcsolatban: „a vörös szőnyegen való megjelenéssel kapcsolatban semmi sem változott: szmoking és fekete nyakkendő. A magassarkút sehol sem említi a szabályzat.”

Stewart döntését rengetegen támogatták, a színésznő Twitteren megjelent fotói alá valaki azt írta: “én is levenném, tönkreteszi a lábat, ha egész nap magassarkúban jársz”. Míg egy másik felhasználó feltette az egymillió dolláros kérdést: „miért ennyire problémáznak ennyit a cannes-i filmfesztivál szervezői a magassarkúkkal kapcsolatban?”