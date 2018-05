Exkluzív interjú: Magyarul káromkodhatott Jane Fonda és Diane Keaton filmjében Bordán Lili

A Könyvklub, avagy az alkony ötven árnyalata című filmben táncoktatóként látható Bordán Lili, akinek még azt is megengedte a rendező, hogy magyarul káromkodjon egy ízeset. Lili Los Angelesben él férjével, de ha hívják, a világ bármely részére elmegy forgatni egy jó szerep kedvéért – bár mostanság válogatósabb lett. Skype-on beszélgettünk.

Ugye nem véletlen, hogy a Könyvklub, avagy az alkony ötven árnyalata című filmben a karakteredet pont Irénnek hívják?

Pedig tök véletlen. Mostanság két Irént is játszottam, és mind a kettőt teljesen véletlenül hívták így. Nincs köze ahhoz, hogy édesanyámat (Lili édesanyja Bordán Irén színésznő – a szerző) így hívják, mégis különös, hogy Irén nevű karaktereket játszottam kétszer egymás után.

Azért nem semmi egy olyan filmben szerepet kapni, aminek Jane Fonda és Diane Keaton játsszák a főszerepeit…

Összesen három jelenetem van, ráadásul a jeleneteim úgy maradtak meg, ahogy felvettük, vagyis nem kurtították meg őket egyáltalán. Kellemes meglepetés volt, hogy minden pillanatom bent maradt.

Kit alakítasz a filmben?

Egy tánctanárnőt. A szerepleírásban nem szerepelt, hogy magyar, csupán az, hogy kelet-európai. Mivel én magyar vagyok, úgy döntöttek, hogy legyen a karakterem is magyar. Még egy kicsit magyarul is beszélhettem benne.

Úgy hallottam, hogy káromkodsz.

Sajnos igen. A forgatókönyvben eredetileg csak angol szöveg volt, de én megkérdeztem, hogy mondhatok-e valamit magyarul, ők meg belementek. A vicces az, hogy pont ott nevetett a díszbemutatón egy nagyot a közönség, amikor én megszólaltam magyarul.

A közös jeleneteidet Mary Steenburgennel forgattad. Jane Fondával és Diane Keatonnel találkoztál a forgatáson?

Sajnos nem, és sajnos a stábbulira se tudtam elmenni, mert pont egy esküvőn voltam Budapesten, de tegnap este az amerikai premieren már találkoztam velük. Diane Keatonnel és Candice Bergennel beszélhettem, Jane Fonda körül nagyon sokan nyüzsögtek, én meg nem akartam tolakodó lenni. Utólag azért picit sajnálom, hogy nem tolakodtam.

Ha megkérdezhetem: miről beszélgettél Diane Keatonnel?

Megölelt és gratulált. Azt mondta, hogy tetszett neki az alakításom. Ő egy tündér, kedves ember. Diane Keaton lélekben olyan, mint egy tinilány.

Hogyan kaptad meg a szerepet a Könyvklubban?

Casting útján. Nagyon boldog voltam, hogy megkaptam, mert nagyon nehéz szerepet szerezni Los Angelesben.

Pedig az IMDb-oldalad alapján nem vagy munka híján. Hét szereppel is kapcsolatba hoznak csak idén…

Talán ez soknak tűnhet, de egy film olyan sokáig készül… Például az egyik most kijött filmemet, a Live or Die in LA Hondát már két éve forgattuk. Úgy alakult, hogy az elmúlt években készült filmjeim mostanság kezdenek kijönni, majdhogynem egyszerre. Emiatt elég sok premierre járok mostanában. Június elején megyek Londonba a Welcome to Curiosity bemutatójára. Azt a filmet például már három éve forgattuk.

A Kertész Mihályról szóló Curtiz című filmedről mit lehet tudni azon kívül, hogy a karakteredet abban is Irénnek hívják?

Ez gyakorlatilag egy magyar film, amit Magyarországon forgattunk, magyar rendezővel. Annyi, hogy a történet Amerikában játszódik, ezért a forgatás nagy része angol nyelven folyt. A Casablanca forgatásáról szól, és persze a legendás Kertész Mihályról.

Két éve benne voltál a Westworld című sorozatban is, ahol egy jósnőt alakítottál. Milyen élmény volt?

Az eredetileg egy picit nagyobb vendégszerepem lett volna, de nem került be minden jelenetem. Mégis nagyon büszke vagyok rá, mert a Westworld egy nagyon jó sorozat, ráadásul egyre jobb.

Nagyon fájdalmas élmény, ha kivágják a jeleneteidet?

Szerencsére velem ritkán fordul elő ilyesmi. A Westworld esetében nagyon meglepett, nem számítottam rá, hogy kivágják a fontos jeleneteimet. Akkoriban mondták is az ismerőseim, hogy ne legyek szomorú, mert így is benne vagyok, és ez azért nagy dolog.

Ott is magyart alakítottál?

Nem, ott olasz voltam, olaszul is beszéltem.

Ó, akkor az angol, a francia és a német mellett olaszul is beszélsz?

Nem, azt nem, de én elég könnyen megtanulom az idegen nyelvű szövegeket. Beszélek franciául, és a rokonnyelvek már sokkal könnyebben mennek. Ezt szokták is kérni tőlem elég gyakran, mert a magyarságom általában nem sokat mond az embereknek, bár ez mostanság már javulóban van.

Ezt hogy érted?

Egyre több embertől hallom Amerikában, hogy milyen csodás hely Budapest, egyre többen járnak errefelé, ezért egyre többen ismerik. Tíz éve – amikor Los Angelesbe költöztem – még nem sűrűn mondtak nekem ilyesmit arrafelé.

Gondolom, ez amiatt van, hogy ilyen sok amerikai film forog Budapesten.

Részben igen, de úgy érzékelem, hogy ez nagyrészt turizmus. Egyre több amerikai megy turistaként Magyarországra, és az utóbbi pár évben gyakran hallom, hogy akik jártak Budapesten, mennyire szerelmesek lettek a városba és Magyarországba.

Nem is olyan régen mentél férjhez. A házaséletedet nehéz összeegyeztetni ezzel a meglehetősen nomád életmóddal, amit a színészet jelent?

Most még nincs gyerekünk, szóval szabadon választhatok a munkák közül. A férjem üzlete Los Angelesben van, ez a város a közös otthonunk, és amúgy is úgy alakult, hogy mostanában elég sokat forgattam itt. Utoljára októberben forgattam külföldön, akkor voltam távol tőle egy hónapig rögtön a házasságkötésünk után, ami nem volt könnyű, de szerencsére úgy éljük az életünk, hogy elég sokat vagyunk együtt, és ő nagyon szokott örülni annak, ha kapok egy szerepet. Megbeszéltük, hogy három hét a maximum, amit külön töltünk, és vagy ő jön oda, ahol én vagyok, vagy ha megoldható, én utazom haza egy hétvégére.

Szóval, ha kapnál egy ajánlatot mondjuk egy féléves forgatásra, amiért messzire kellene utaznod, nem lenne akadály?

Színészként oda megyek, ahol szükség van rám.

Mostanában merrefelé halad a karriered? Van abban valami tudatosság, ahogy építed, vagy minden csak az eléd kerülő ajánlatoktól függ?

Azt vettem észre magamon, hogy elkezdtem válogatósabb lenni. Nem tudom, hogy ez az életkor miatt van, vagy megokosodtam, de mostanában sokkal jobban meggondolom, hogy mire mondok igent. Mostanság fordult velem elő először, hogy felkínáltak egy szerepet, és én azt mondtam, hogy köszönöm, de nem. Imádok forgatni, imádok utazni, szóval borzasztó nehéz számomra nemet mondani, néha mégis kell. Castingra azért mindig elmegyek, mert nem lehet tudni, hogy miből mi sülhet ki. Előfordul, hogy a forgatókönyv nem tökéletes, a rendező viszont igen, szóval minden a projekttől függ.

Miért volt fontos számodra, hogy időnként nemet mondj?

Kitartónak kell lenni, és meg kell várni a jobb projekteket és a jobb szerepeket, illetve azokat, amik jobban passzolnak hozzám.

Mi az, ami jól áll neked?

Egyre inkább vágyok olyan dolgokra, amik elgondolkodtatóak. Amik a szórakoztatás mellett katarzist és tanulságot is nyújtanak.

Amikor hazalátogatsz Magyarországra, a családlátogatás mellett általában forgatsz is valamit. A munkához időzíted a látogatásodat, vagy a látogatásod idejére keresel munkákat?

Többnyire a munka az apropó. A családom ezt megérti, mert amúgy is szerencsés helyzet, hogy ilyenkor a munka mellett velük tudok lenni. Általában tovább maradok, és a produkció úgy intézi a jegyemet, hogy tudjak maradni még pluszban egy-két hetet.

Magyarországon külön ügynököd van?

Van egy ügynököm Los Angelesben, van egy Budapesten, és ha például Londonba megyek forgatni, ott is van egy ügynök, akivel együtt dolgozom. Az angol piac nem egyenlő az amerikaival, persze azért előfordulnak átfedések.

Összesen hány olyan emberrel kell körülvenned magad, akik segítik a munkádat?

Nagyon sok emberről van szó, és nem csak az ügynökeimről. Amerikában és Magyarországon is van még egy menedzserem, ráadásul van egy csomó barátom is, aki segít nekem. Van egy ilyen networköm itt, akikkel egymást segítjük. Elmegyünk egymás premierjére, van egy ruhatervező barátnőm, aki például a premierekre ad nekem ruhát, egy másik barátnőm ékszert készít, vannak stylist barátaim… Kialakult egy kapcsolati rendszer körülöttem.

Rengeteg „piacon” vagy jelen. Meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk 2-3 hétre kikapcsolod a mobilodat, és eltűnsz a világ elől?

Ahol most én tartok a karrieremben, ott nem tehetem meg, hogy kikapcsolom a telefonomat pár hétre. Főleg most, hogy kijött a Könyvklub, forgatok még egy másik nagy filmet, és négy filmem jön ki a következő pár hónapban. Most nagyon erre kell koncentrálnom.

Hollywoodban élve milyen volt megélni a #metoo mozgalom kapcsán kialakult helyzetet?

Egy darabig én is csak a cikkekből értesültem a dologról, aztán elkezdtünk beszélgetni róla azokkal a barátnőimmel, akik benne vannak a szakmában, és rájöttünk, hogy egyszerre kezdtük érezni, hogy felszabadultunk. Szerencsésnek érzem magam, hogy a szüleim úgy neveltek, hogy mindig álljak ki magamért, ha méltatlan, megalázó helyzetbe kerülök. Bátornak tartom azokat a nőket, akik felszólaltak, és jó tudni, hogy ezután a nőtársaim bátrabban meghúzzák a saját határaikat az „erősebb nemmel” szemben, ha kellemetlen helyzetbe kerülnek.