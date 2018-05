Erre nagyon figyelj, ha júniusban a Ryanairrel repülsz

Fontos változtatást léptet életbe június 13-tól az egyik legnépszerűbb fapados légitársaság, a Ryanair: innentől kezdve nem négy napjuk lesz a becsekkolásra az utasoknak, hanem csupán 24 órájuk – figyelmeztetett az Origo.

Ez nem az első eset, hogy az ír légitársaság változtat a szabályokon: két évvel ezelőtt még egy teljes hét rendelkezésre állt az internetes becsekkolásra. Ez 2016-ban csökkent négy napra, most pedig egyetlenegyre. A lap azt írja, a változtatás a már meglévő és az új foglalásokra is érvényes.

A lap arra is emlékeztet, hogy a Ryanair 2017 májusában vezette be azt a gyakorlatot, hogy akik nem fizetnek külön az ülőhelyekért, azokat szétültetik. Azok viszont, akik fizetnek az ülőhelyért, akár két hónappal korábban is becsekkolhatnak. Ezt az ötletet nemrég a Wizz Air is átvette. A Polgári Légiközlekedési Hatóság az év elején jelentette be, hogy vizsgálatot indított ebben az ügyben.