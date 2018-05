Nem tud bejárni egy kerekesszékes fiatal az egyetemre a vasútfelújítás miatt

Vonatpótló autóbuszok közlekednek Csorna és Győr között, amíg felújítják a vasútvonalat. Mivel azonban a buszok nem alacsony padlósak, egy kerekesszékes jobaházai fiatal, Borsodi Bence hetekig nem tud bejárni az egyetemre – írja a Kisalföld.

Bence a lap szerint egy szerencsétlenül végződött balatoni fürdőzés miatt került kerekesszékbe, de balesete után minden erejével azon volt, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez. Például levelező tagozaton folytatta megkezdett tanulmányait a kertészeti egyetemen. A fiatal fiú szombatonként utazik a fővárosba, most azonban nem várt problémával kellett szembesülnie: egyszerűen önhibáján kívül nem tud eljutni az egyetemre.

Bence problémájával felkereste a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.-t is, ők azonban csak félmegoldással jelentkeztek:

A társaság javaslata az volt, hogy utazzak el Sopronba, onnan Szombathelyre, majd a vasi megyeszékhelyről Budapestre. Ez első hallásra és végiggondolva is abszurdnak tűnt, nem is vállaltam be