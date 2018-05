Videó: lemész hídba, ha meglátod ezeket a papírból készült szobrokat

Felix Semper alkotásairól első ránézésre azt sem feltétlenül lehetne megállapítani, hogy milyen alapanyagból készültek. Az jár a legközelebb a megoldáshoz, aki papírmaséra tippel, az észak-karolinai művész azonban nem csak egyszerűen felkasírozza az általa megálmodott kompozíciókat.

Semper ugyanis egészen elképesztő dolgokra képes a papírral: több száz, ügyesen kivágott, ragasztóval bekent réteget egymásra helyezve olyan szobrokat hoz létre, amelyek statikusnak tűnnek, de valójában nyújthatóak, hajlíthatóak, így ellenpontozva ennek a művészeti ágnak az alapvetően helyhez kötött természetét. Semper nem is tagadja, hogy az inspirációt Li Hongbo kínai szobrász alkotásaiból, illetve Jean-Michel Basquiat művészi absztraktjaiból merítette. Érdemes megnézni az alábbi fotót, az asztalon látható tárgyak mind-mind rétegelt papírból készültek.

„Imádom Basquiat műveit, nagyon szoros kapcsolat fűz hozzájuk” – írja magáról Semper. A fiatalon elhunyt művész elsősorban graffitivel foglalkozott, de az általa megjelenített motívumok között gyakran szerepeltek egymással szemben álló fogalmak, mint gazdagság és szegénység vagy például az integráció és a szegregáció. Semper kedvenc alapanyagában, a papírban is hasonló kettősséget lát: „A papír nagyon erős, de lehet nagyon sérülékeny is, a szobraim pedig ezt a kettős világot jelenítik meg.”

Bár több műve is van, Felix Semper talán a fiatalon meggyilkolt raplegenda, Notorious B.I.G. mellszobrára a legbüszkébb. Az 1997-ben agyonlőtt rapper szobrát New Yorkban állította ki, konkrétan a Christopher George Latore Wallace polgári nevű előadóművész brooklyni otthonához közel. A kiállításra ellátogattak Biggie ismerősei, barátai is. Semper következő alkotásaként éppen Notorious B.I.G. riválisa, az 1996-ban meggyilkolt Tupac Shakur papírszobrát szeretné elkészíteni.