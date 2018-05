Több mint 200 alkalmazást tilt ki a Facebook

A Facebook hétfőn jelentette be, hogy mindegyik alkalmazást alaposabban megvizsgál, hogy megbizonyosodhasson róla, valóban visszaéltek-e a felhasználók személyes adataival. A Facebookon belül alkalmazásnak számít minden kvíz, nyereményjáték és játék, amelynek telepítéséhez és használatához a felhasználónak hozzá kell járulnia. Ha a vizsgálat pozitív eredményt hoz, az adott applikációkat örökre törölni fogják a közösségi oldalról.

„A vizsgálat teljes gőzzel zajlik” – írta a hétfői közleményben Ime Archibong, a Facebook partner-együttműködésekért felelős alelnöke. „Nagy létszámú külső és belső szakemberből álló csapatok dolgoznak azon, hogy a lehető leggyorsabban minden alkalmazást megvizsgáljanak. Sokkal több munkára lesz majd szükség, hogy megtaláljuk az összes alkalmazást, amelyek visszaéltek a felhasználók adataival.”

A közleményből az is kiderül, hogy a Facebook már több ezer hasonló alkalmazást vizsgált meg adatkezelési okokból. Ha valami gyanúsat találnak, felfüggesztik az alkalmazás működését, majd értesítik a felhasználókat.

Az érintett alkalmazások listáján eddig egyedül a This is Your Digital Life nevű applikáció szerepelt, amelyet a Cambridge Analytica nevű cég arra használt, hogy 87 millió felhasználó adatait ellopva politikai kampányokat támogassanak. A megszerzett adatokkal többek között Donald Trump amerikai elnök választási kampányát segítették célzott hirdetésekkel.

A Cambridge Analytica-botrány kirobbanását követően a Facebook első emberének, Mark Zuckerbergnek az amerikai törvényhozás előtt is válaszolnia kellett a közösségi oldal működését firtató kérdésekre.