Annyira pocsék a hangja, hogy hivatalosan eltiltották az énekléstől

A 48 éves Heather Webb amatőr operaénekesnő, aki mintegy 4 éve terrorizálja szomszédait egy norwichi társasházban. A nő rendszeresen hallgat hangos zenét, de ami ennél is rosszabb, énekel is, mégpedig szomszédai szerint úgy, akár egy fuldokló macska.

A lakóközösség 2014-ben panaszt nyújtott be a helyi tanácsnál a nő ellen, aki azonban csak egy figyelmeztetést kapott a rendőrségtől. 2016-ban újra próbálkoztak, de nem történt előrelépés az ügyben. Végül tavaly decemberben egy bíró 2 évre hivatalosan eltiltotta a nőt attól, hogy otthonában hangosan énekeljen, kiabáljon, zenét hallgasson vagy bármely módon mások számára zavaró zajt keltsen.

A nő azonban legalább három alkalommal megsértette a tilalmat, amiről a lakóközösség több tagja is hangfelvételt készített. Egy két emelettel feljebb élő lakó arról számolt be, hogy januárban egy alkalommal fülhallgatóval tévézett, de még úgy is hallotta Webb kornyikálását.

Egy újabb bírósági tárgyaláson a nőt bűnösnek találták a tilalom három alkalommal való megszegésében, és a bíró kilátásba helyezte a letartóztatását.

Oddity Central