Soha el nem engedi egymás mancsát ez a két kutya – cuki fotók

Trudi és Cody imádják egymás mancsát fogni. Minden nap. Órák hosszat. El nem engedik egymást, csak jó erősen szorongatják a másik kezét-lábát, ezzel kifejezve egymás iránt érzett szeretetüket.

Gazdájuk szerint szinte mindent együtt csinálnak, megvárják egymást, együtt mennek ki az egyik szobából, be a másikba. Az étkezések is hasonló hangulatban telnek, az egyik jószág nem eszik a másik nélkül.

Thomas szerint Trudi az ő kezét is szorongatni próbálja olykor, főleg a legkényelmetlenebb helyzetekben, például vezetés közben. Thomas nem tudja elképzelni, hogy kutyái bármikor is leállnak ezzel a helyes szokásukkal, de miért is kellene?

Ettől olyan hűséges és szerethető állatok!

The Dodo