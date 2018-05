Cannes: így kerülik ki a szelfitilalmat a filmfesztivál vendégei

A mobiltelefonnal készülő szelfiket azonnal megakadályozza a Cannes-i filmfesztivál személyzete, a vendégeknek mégis sikerül közös képeket csinálniuk a premierek látogatóiról: sokan a vörös szőnyeghez vezető bejáratnál, a folyosón vagy a gálateremben készítenek képet, majd ironikus módon a #selfiesinterdit (tilos a szelfi) hashtaggel ellátva posztolják a közösségi felületeken.

Néhány rajongónak sikerült például Mads Mikkelsen színésszel fotót készítenie, szigorúan véve azonban ezek a szelfik a vörös szőnyegre lépés előtt készültek.

Mads with a fan selfie from today

The first Mads selfie actually at Cannes! This is promising 🙏🏼

(src https://t.co/8YjQO34hdh) #MadsMikkelsen #Cannes pic.twitter.com/N8nOeWqJfE

— Mads Mikkelsen Cannes Trash (@madsthetic) 2018. május 9.