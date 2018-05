Áprilisra ígérték, de még mindig nem működik az albertfalvai lift

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az albertfalvai vasútállomáson négy éve nem működik az újonnan épített felvonó. Az állomást 2014-ben 86 milliárdból újították fel, a liftet azonban soha nem lehetett használni, egyetlen percet sem üzemelt. Az erre járóknak marad a lépcsőzés.

Az RTL Klub híradója legutóbb idén februárban járt utána az esetnek, akkor a MÁV azt ígérte, április közepétől már működni fog a lift. De nem lett így, az ügyben azóta sem történt előrelépés – derült ki a csatorna legújabb riportjából.

Hasonló a helyzet a 2016 végén átadott, 33 milliárd forintból felújított székesfehérvári állomáson, ahol hónapok óta nem működik az egyik lift. Februárban a kihelyezett tábla még azt írta, építkezés miatt nem lehet használni a felvonót, a mostani kiírás szerint azonban már műszaki hiba miatt nem jár. Itt szerencsére van egy másik, működő lift is.

A csatorna szerint az albertfalvai és a székesfehérvári lifteket ugyanaz a kivitelező, a Nyír-Lift Kft. építette. Megkeresésükre azonban a cég csak annyit közölt, hogy az üzemeltetővel kötött szerződésük alapján a karbantartási és javítási munkákról harmadik félnek nem adhatnak ki semmilyen tájékoztatást.

Az RTL kereste az üzemeltetőt, a MÁV Zrt.-t is: ők azt írták, hogy a kivitelező kiválasztásánál szigorítottak a műszaki alkalmasság feltételein, valamint szigorúbb feltételeket szabnak a karbantartásokra vonatkozó szerződésekben is. Emellett azt is elárulták, hogy a székesfehérvári liftet garanciális hiba miatt kellett leállítani, az albertfalvai lifthez pedig már megrendelték az alkatrészeket, így reményeik szerint „egy-két hónapon belül” üzembe helyezik.

Az RTL Klub riportja: