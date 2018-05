Véget érhet az Agymenők a 12. évaddal

Nagyon úgy tűnik, hogy a következő, 12. évaddal véget érhet napjaink talán legnépszerűbb sitcomja, az Agymenők. Ezt maga a sorozat showrunnerje, Steve Holland árulta el a TVLine-nak: amikor arról kérdezték, ez lesz-e a sorozat befejező évadja, Holland azt válaszolta, hogy a legnagyobb valószínűség szerint igen.

Persze gyorsan hozzátette azt is, hogy hivatalos döntés még nem született a sorozat befejezéséről, és nem is ő dönt, hanem a CBS vezetősége. Mint mondta, addig is annyit tud tenni, hogy a lehető legjobbra csinálja meg a következő évadot.

Annyi biztos, hogy semmit nem hagyunk nyitva a 12. évadban. Ha van olyan történet, amit mindenképp meg akarunk csinálni, azt most csináljuk meg

– nyilatkozta, majd hozzátette: a CBS kétségtelenül időben közlik majd velük, hogy mikor ér véget a sorozat, így biztosan nem okoznak majd csalódást az utolsó epizóddal.

A közelmúltban egyébként a Leonard Hofstadtert alakító Johnny Galecki is hasonló kijelentéseket tett: mint mondta, mindannyian nagyon szomorúak lesznek, ha egyszer véget ér a sorozat, de 12 évaddal a hátuk mögött már nem lehetnek elégedetlenek.

A 11. évad záróepizódját, amelyben Sheldon és Amy végre összeházasodott, május 10-én, csütörtökön adták le Amerikában.