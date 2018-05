Ingyen nézhetnek egy csomó csatornát a Telekom ügyfelei

Kódolatlanul teszi elérhetővé ügyfeleinek májusban a Magyar Telekom több csatornáját is – írja az mmonline. Szabadon lehet nézni a hónap elején indult Film4-es csatornát, mely elsősorban a női nézőkre számít, és ingyen nézhetik a Telekom előfizetői most a Comedy Central csatornát is, attól függetlenül, hogy IPTV- vagy SatTv-előfizetők – ráadásul ebben az időszakban a csatorna elérhető lesz a TV GO-n is.

A gyermeknap alkalmából pedig május 25. és május 28. között a Telekom IPTV, SatTV és a TV GO kínálatában a vállalat a legnépszerűbb gyerekcsatornákat – Nickelodeon, Minimax, JimJam, Disney, Megamax, Kiwi, Nick JR, Cartoon Network, Boomerang – is kódolatlanul elérhetővé teszi.