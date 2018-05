Egy robot is bármikor felhívhatna, és észre se vennéd

A bejelentés a Google éves I/O fejlesztői konferenciáján történt, ahol egy Duplex nevű eszközt mutattak be a közönségnek. Gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia által vezérelt digitális asszisztensről van szó, amely képes telefonhívásokat kezdeményezni, és le is tudja folytatni a beszélgetést anélkül, hogy a hívott fél egy pillanatra is gyanítaná, hogy nem egy ember van a vonal túlsó végén.

Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója az alábbi videón is látható telefonhívást játszotta le a Google I/O közönségének. A robot egy fodrászüzletet hívott fel, hogy időpontot foglaljon „kliensének”. A Duplex fejlesztői még arra is gondoltak, hogy a robot hosszabb-rövidebb szüneteket tartson, sőt, néha hümmögjön, és „mmhmm”-mel válaszoljon a fodrász kérdéseire. Sőt, a videó második felén hallható hívásban még a váratlan visszakérdezésekre is tökéletesen reagált a digitális asszisztens.

A Google szerint a Duplex képes értelmezni az összetett mondatokat, a gyors beszédet vagy a hosszúra nyúló megjegyzéseket, vagyis képes a természetes beszédre, és egy időpont egyeztetése sem okoz problémát. A keresőcég azért elárulta, hogy ha előre nem látható irányba kanyarodna a beszélgetés, amivel a rendszer már nem tudna mit kezdeni, a Google egyik munkatársa átveszi a folyamatot.

A Duplex fejlesztését vezető Chris Messina – aki korábban a Twitternél töltött ideje alatt azzal szerzett hírnevet, hogy elkezdte alkalmazni a ma már az online kommunikáció szerves részét képező hashtageket – „a leglenyűgözőbb és legfélelmetesebb dologként” írta le a Duplex technológiáját.

A szakértők máris az etikai és egyéb gyakorlati kérdésekre hívják fel a figyelmet, például, hogy mi történne, ha két hasonló robot hívná egymást telefonon, míg mások azt követelik, hogy a robotokat kötelezzél arra, hogy azonosítsák magukat a beszélgetések során, a félreértések elkerülése érdekében.

A Google azt is bemutatta, hogy milyen eszközökkel képes létrehozni a robotok emberi hangját, akár más emberektől kölcsönzött hangok segítségével. Az énekes John Legend például csupán néhány tesztmondattal járult hozzá a Duplex fejlesztéséhez, a rendszer azonban egy mesterséges intelligencia segítségével egy olyan hangállományt hozott létre, amellyel gyakorlatilag bármit mondhat, mégis úgy hangzik, mintha John Legend szavait hallanánk.

A fejlesztői konferencián további, mesterséges intelligencia által vezérelt fejlesztéseket is bemutattak, például a Smart Compose nevű megoldást, amely az elektronikus leveleinket áttanulmányozva megtanulja, milyen stílusban szoktunk levelezni, így a későbbiekben akár a nevünkben is írhat bizonyos témában üzeneteket.

Ha pedig még mindezt nem találta a kedves olvasó kellően ijesztőnek, olvassa el cikkünket, amely a videók valós idejű manipulálásáról szól, amelynek segítségével például Donald Trump amerikai vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök is azt mondhat a tévén keresztül, amit a programozók akarnak.